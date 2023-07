Fietsen, lekker eten en ontspannen tijdens ‘Op toer bij de boer’ op 27 augustus

Kind (3) tuimelt in ‘onzichtba­re’ vijver van Brouwers­park: “We bekijken hoe we omgeving veiliger kunnen maken”

Een kind van drie jaar liep eerder deze maand pardoes in de vijver van het Brouwerspark. Door de massale aanwezigheid van zweefalgen is het nauwelijks nog te zien dat er water in de vijver staat. Gelukkig werd het kind dankzij de snelle reactie van een voorbijganger gered. “We bekijken hoe we de omgeving rond de vijver veiliger kunnen maken”, reageert waarnemend burgemeester Renaat Vandenbulcke.