Festival For Friends dropt met 4T4 eerste naam

Met Kirstof Michiels, alias 4T4 is de eerste naam voor Festival For Friends gedropt. 4T4 stond vier keer op Rock Werchter, meer dan tien keer op Pukkelpop. Hij beschikt ook over een ander alter ego met Bearfunk als label. “De komende weken gaan we ook de negen andere artiesten aankondigen”, zegt Gaël Agneray van Festival For Friends.” Ondertussen loopt de verkoop goed. “De brunch en het voetbaltornooi zijn al uitverkocht. Op de dag zelf voorzien we nog een vrije toegang voor 2.000 personen.” De toegang tot Festival For Friends is gratis en gaat dit jaar op 11 juni door op de terreinen van WS Lauwe langs de Grote Molenstraat in Lauwe.