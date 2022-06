Festival 4 Friends klaar voor spetterend feest: “Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een onvergetelijke editie van te maken”

“Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een onvergetelijke editie van te maken”, vertelt Gaël Agneray van Festival For Friends. “Het wordt een zonovergoten dag en mensen kunnen vanaf 10 uur tot 2 uur ‘s nachts komen feesten.” Voor deze editie in Lauwe is ook het voetbaltornooi terug, het recept waar het zeven jaar geleden mee begon. “Het tornooi was in één dag volledig uitverkocht. We konden meer teams toelaten, maar we willen dat niet te groot maken omdat het voetbaltornooi een onderdeel is van het festival.” Nieuw dit jaar is de brunch waarbij het festival ook van ‘s morgens vroeg niet alleen voetballiefhebbers wil aantrekken. “Ook dit slaat aan en was erg snel uitverkocht. Het zal dus vanaf de opening ‘s morgens meteen volle bak zijn en we gaan er vanuit dat we dit kunnen doortrekken tot ‘s avonds laat.”

Gratis inkom

Het voetbaltornooi en de brunch niet meegerekend, is de inkom voor Festival For Friends volledig gratis. Tijdens de editie op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk vorig jaar klokte het festival af op 1.800 bezoekers. “We hopen om dit jaar 2.000 bezoekers te mogen verwelkomen. Mede dankzij de editie in Kortrijk hebben we aan naamsbekendheid gewonnen. We mikken ook op een gemengd publiek. Studenten zitten wel nog in de examenperiode, maar we mikken op twintigers tot veertigers en vijftigers die graag een feestje bouwen. We hebben ook een Kids Corner XXL in samenwerking met Decathlon. In Lauwe zijn we op dit moment ongeveer het derde grootste festival. We willen in de toekomst blijven groeien en zijn ambitieus.” Of die toekomst ook de komende jaren in Lauwe zal zijn, is nog niet bekend. “We gaan eerst genieten van deze editie en erna evalueren. Vanuit Kortrijk is de vraag groot om opnieuw naar daar te komen, maar we zien wel. De ambitie is om een echt festival te worden waarbij één van ons er 24 op 7 mee bezig kan zijn.” Het festival gaat door op de terreinen van WS Lauwe langs de Grote Molenstraat in Lauwe.