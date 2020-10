FAROEK zoekt man die homejacking pleegde in Menen: “Hij stond plots in de hal met een mes”

De feiten dateren van donderdag 2 juli. Iets na de middag werd aan de deur van Ghislain Huysentruyt en Bettina Ruaert in de Ter Wallestraat aangeklopt. “Ik dacht dat het misschien een pakjesbezorger was ofzo”, vertelt Ghislain bij VTM. “Toen ik open deed vroeg hij in het Frans: “Tu connais rue de Patriotes?” Ik zei non je connais pas. Daarna vroeg hij waar de bussen waren en ik antwoordde op het einde van de straat. Hij bekeek me eens van kop tot teen en vertrok daarna. Hij had een training aan en een kap over zijn hoofd, en dat terwijl het die dag erg warm was. Omdat ik het toch allemaal wat raar vond, bleef ik naar hem kijken door het raam. Hij liep inderdaad tot aan het einde van de straat, maar keerde daarna terug. Ik vond het erg verdacht. Toen hij opnieuw langs ons huis liep nam ik enkele foto’s en filmde ik hem. Dat kon hij iet zien omdat het spiegelglas is. Daarna klopte hij opnieuw aan. Van zodra ik de deur open deed, begon hij te duwen. Ik duwde tegen maar ik stond op mijn kousen en gleed weg over de vloer. Hij slaagde erin zich een weg naar binnen te duwen en hij haalde een lang mes uit. Hij vroeg of er nog iemand thuis was maar ik antwoordde niet. Het enige dat ik kon verzinnen was aanvallen. Ik viel hem aan, maar hij wierp me met een judobeweging op de grond. Ik krabbelde recht, maar hij duwde me een tweede keer tegen de grond.” Ondertussen had Bettina het gestommel in de gang gehoord en wist wat er aan het gebeuren was. “Ik durfde niet gaan kijken en ben via de achterdeur gevlucht naar de buren”, vertelt Bettina. Ondertussen dwong de dader Ghislain tot in de badkamer en blokkeerde daar de deur. “Van daaruit kon ik zelf ontsnappen”, vertelt Ghislain. “Daarna ben ik naar de voordeur gelopen, hij kwam ook net buiten. Ik riep meteen dat de politie hier was en hij maakte zich meteen uit de voeten.