Familie van jarige Raymon (90) verrast hem met spandoek buiten aan ziekenhuis

“Opa heeft drie kinderen”, vertelt kleindochter Evelien Verhegge. “Elke zondag gaat hij bij een van hen op bezoek, om er samen met de kleinkinderen en achterkleinkinderen van die tak samen te aperitieven en te eten. Opa heeft dus wel een goeie band met elk van ons. Hij verblijft in woonzorgcentrum Leiezicht, dus sinds maart ziet hij ons nog amper. Sinds vorige week is hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij mag binnenkort terug naar huis, maar hij moest er dus wel zijn 90ste verjaardag vieren. Omdat er maar één iemand van ons op bezoek mocht binnen, besloten we hem gewoon met zijn allen buiten te verrassen met een spandoek. We hebben ook gebeld en de telefoon onderling doorgegeven. Hij was heel ontroerd, vertelde mijn tante. Zij is de 100 kaartjes gaan afgeven die onze vrienden en familie voor hem hadden geschreven.”