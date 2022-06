Ex-koppel voor rechter na wederzijdse slagen

Op 29 januari dit jaar zat het er opnieuw bovenarms op tussen het ex-koppel. M. H. ging langs bij zijn ex zodat ze hem nog enkele testosteron spuiten kon toedienen. Maar eens ter plaatse liep het fout. De vrouw drong aan op seks met haar ex-vriend, maar die weigerde omdat hij een nieuwe vriendin had. Toen zij insinueerde dat zijn nieuwe vriendin nu wel misschien bij iemand anders zat, gaf hij haar een slag. Het liep uit de hand, beiden rolden over de grond en hij gaf haar nog enkele vuistslagen toen zij al was opgehouden. Beiden hebben samen een dochtertje, maar zijn uit elkaar. “Ik heb veel spijt van alles”, zei de jongeman tegen de rechter. “Het was een erg intense relatie. We hebben het nog geprobeerd met elkaar maar wanneer ik kwaad werd, sloot ik me op. Dat was geen leven meer voor mij waardoor we er een punt hebben moeten achter zetten. Enorm spijtig, want ik zie haar nog altijd graag.” Hij riskeert zes maanden cel en 600 euro, zij 4 maanden en 400 euro. Vonnis op zeven juli.