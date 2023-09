Even paniek nadat airco op bus kapot raakt en kinderen onwel worden

8 jaar geleden vluchtten ze uit Syrië met baby op arm, nu zijn Mustafa (35) en Abir (28) gehuwd en Belg: “Ik zit vaak in mijn moestuin en drink al eens een Omer”

Een baby op de arm en een zak (kinder)kledij. Zo kwamen Mustafa en Abir Dada op het einde van de zomer in 2015 samen met zoon Farzad aan in België, via de Balkanroute gevlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië. Een buddygezin, binnen een systeem om vluchtelingen wegwijs te maken in Kortrijk, ving het Syrisch gezin op. En zie: 8 jaar later stapten Mustafa en Abir nu in het huwelijksbootje. “Het zijn echte Kortrijkzanen geworden”, zegt schepen Philippe De Coene (Vooruit).