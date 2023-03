Ereschepen Charles Boghemans op 98-jarige leeftijd overleden

Charles Boghemans belandde zo’n drie maanden geleden plots in het woonzorgcentrum Andante in Menen. “Normaal zou het maar voor even zijn, maar hij heeft rusthuis sindsdien niet meer verlaten”, vertelt zijn echtgenote Ginette Taillieu (82). “Daarvoor was hij al die jaren echt nog heel goed en is hij altijd thuis blijven wonen. Toen hij eind de 80 jaar was zijn we zelfs nog voor 8 weken naar Afrika geweest. We hebben destijds nog veel prachtige reizen gemaakt, Maleisië, Dubai, noem het maar op.” De gezondheid van Charles ging de afgelopen sterk achteruit en zondag overleed hij op 98-jarige leeftijd.