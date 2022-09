Ereburger Willem Vermandere onthult beeld en panoramakader

Het beeldhouwwerk in bourgondische kalksteen met als naam ‘Aan de Leie’ maakte deel ut van de tentoonstelling ‘Voortdoen’ met werk van Willem Vermandere in de zomer van 2021. “Nu kopen wij met de Stad Menen het kunstwerk aan om het een permanente plaats te geven aan Het Applauws in Lauwe, vlakbij de Leie”, vertelt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA). “Onze ereburger Willem Vermandere groeide immers op in Lauwe en speelde als kind vaak aan de Leie. Het jaagpad, tussen Kortrijk en Lauwe, werd vereeuwigd in zijn klassieker ‘Blanche En Zijn Peird’.” De stad Menen telt 18.000 euro neer voor het kunstwerk. “Dat is een gunstprijs van onze ereburger, in werkelijkheid is dit kunstwerk en driedubbele waard.”