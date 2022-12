Energiecrisis en inflatie treft ook de stad Menen dat 4 miljoen euro moet besparen: “Er volgen geen hogere belastingen of naakte ontslagen”

Vooral de personeelskosten door vijf indexeringen die ondertussen werden doorgevoerd. “Dat komt neer op een meeruitgave van 10,8 miljoen euro”, zegt schepen van Financiën Mieke Syssauw (Open VLD). “De stijgende energieprijzen zullen ons dan weer 6,5 miljoen euro extra kosten. “Dat is bijzonder veel. Maar er vallen ook enkele meevallers te noteren. Door de hogere inkomens, stijgen ook onze belastinginkomsten met 5,6 miljoen euro. De indexering van de inkomsten van het IVA Zorg Menen zorgt voor 3,1 miljoen euro en Vlaanderen past ook het zorgforfait aan met 3,3 miljoen euro. Samen is dat 13,3 euro. Dan moet de stad nog op zoek naar 4 miljoen euro. “Dat gat hopen we dicht te rijden door efficiënter te werken. Denk maar aan het doven van de verlichting en komt er na de pensionering van een personeelslid één onthaalbalie in het ontmoetingscentrum de Steiger. Hiermee sparen we één medewerker uit, tot naakte ontslagen komt het niet.”

Geen schrapping van investeringen

Onze missie blijft om te investeren in onze groeiende grensstad”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “Daarom gaan we ook geen investeringen schrappen. Wel gaan we alles volgens het juiste tijdspad inplannen, rekening houdend met de grondstofprijzen. De heraanleg van de Grote Markt stellen we wel uit. We willen dat afstemmen op de aanleg van een warmtenet doorheen onze stad. Investeringen om onze gebouwen meer energieneutraal te maken, blijven we ook nemen.” Andere grote investeringen zoals de leiewerken, de heraanleg van Lauweplaats, sportzaal Vauban, restauratie en herinrichting Hoeve Haute Cense, herinrichting van de Sint-Franciscuskerk en sportsite Rekkem blijven doorgaan zoals gepland.