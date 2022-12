Energiebeurs in Dorpshuis Rekkem

De beurs ging eerder al eens door in het stadhuis in Menen. Op woensdag 18 januari komt de beurs naar het Dorpshuis in Rekkem. Mensen die hun belastingbrief meenemen kunnen ter plaatse laten berekenen of ze in aanmerking komen voor het sociaal tarief. Daarnaast kan je op de energiebeurs met al je vragen rond energie terecht. De energiebeurs is open vanaf 14 uur tot 17 uur.