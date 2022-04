Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Menen Drie verdachten opgepakt na inbraken­reeks op Ons Dorp in Menen

Op de wijk Ons Dorp in Menen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag een achttal inbraken in auto’s of pogingen daartoe gepleegd. De politie van de zone Grensleie slaagde er al in drie verdachten op te pakken.

