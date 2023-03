Eindigt verhaal JOC ‘t Kordon al na enkele jaren? “We hopen nieuwe jongeren te vinden”

Een groep enthousiaste jongeren uit Menen begon enkele jaren geleden kort voor de coronacrisis met het JOC ‘t Kordon. Het nieuwe jeugdhuis werd al snel een begrip in Menen en in oktober 2021 konden ze voor het eerst eindelijk een eerste keer samenkomen in hun nieuwe stek in Park Ter Walle. “Maar ze hebben natuurlijk niet veel geluk gehad met de coronacrisis die erg snel is gekomen”, zegt schepen van Jeugd Kasper Vandecasteele (Vooruit). Het team dat enkele jaren geleden startte, houdt er binnenkort mee op. Het voorlopig laatste evenement staat gepland op 25 maart. “Bij de jeugd zien we dat ongeveer drie jaar wel gebruikelijk is om zich voor zoiets te engageren. Ze gaan verder studeren of studeren af en gaan werken waardoor ze er minder tijd voor hebben. Nu zijn we volop op zoek naar nieuwe jongeren die JOC ‘t Kordon verder willen doen. De stadsdiensten spreken jongeren er ook over aan wanneer ze dat kunnen. Het evenement is enerzijds een afscheid van het huidige team, maar ook een moment waarop enthousiastelingen kunnen kennismaken en gemotiveerd worden om het verder te doen.”