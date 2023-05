Eindelijk! Er is een oplossing voor het lekkende dak van OC Het Applauws

Herders­straat tien dagen deels dicht, door nutswerken

De Herdersstraat - dat is vlak bij het Astridpark – is van donderdag 25 mei tot en met maandag 5 juni onderbroken voor verkeer, op een strook tussen de Izegemsestraat en huisnummer 149. De maatregel is nodig voor nutswerken.