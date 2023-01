Eindelijk een nieuw sanitair blok voor GBS Barthel: “Het water liep langs de muren naar binnen”

De school vroeg al jaren om een nieuw sanitair blok. “Het oude was dan ook tot op de draad versleten”, zegt directrice Ruth Vanhaezebrouck. “Na 52 jaar liep het water binnen langs de muren wanneer het regende. Ook het dak had zijn beste tijd gehad en we werkten met geurstenen tegen de stank. Maar vanaf nu kunnen we terecht in een zeer aangenaam toiletgebouw.” Het nieuwe sanitair blok kost 212.000 euro, waarvan 70 procent wordt betaald door Vlaanderen. “De vraag van de school was er al langer en we wilden er ook vroeger mee starten”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA). “Maar de coronacrisis heeft het vertraagd.” Het oude gebouw werd in juli afgebroken, en nu is het nieuwe gebouw dus af. Er werd ook meteen werk gemaakt van een afdak boven een gedeelte van de speelplaats. “Samen met de kinderen zullen we daar een gezellig en chille ruimte creëren”, zegt de directrice. “Naast het gebouw is er ook nog een plekje voor natuurexploratie waar we binnenkort mee aan de slag gaan.”