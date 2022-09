Eerste Belfortprijs wordt eind deze maand uitgereikt: winnende student krijgt 800 euro

SINT-ELOOIS-WINKEL Harmonie De Kunstvrien­den viert met twee jaar uitstel honderdja­rig bestaan met galacon­cert met Lady Linn

Harmonie De Kunstvrienden bestond in 2020 honderd jaar maar door de pandemie viel het feestweekend helaas in het water. Dit weekend is het wel zover. In de sporthal van Sint-Eloois-Winkel is er een galaconcert met Lady Linn.

