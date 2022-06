Eén rijstrook minder en maximum 70 kilometer per uur aan Kluifrotonde N58 moeten veiligheid verhogen

De ongevallen waren de laatste maanden amper bij te houden. Vooral de veel te hoge snelheden waarop autobestuurders de rotonde opvlammen, is vaak mede de oorzaak van de vaak erg zware ongevallen. In april stierven nog twee 19-jarige Fransen na een klap tegen een brugpijler. De stad Menen en de politiezone Grensleie zijn al langer vragende partij om iets te doen aan de verkeerssituatie. Vanaf vrijdag 1 juli grijpt het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) in. “De rijweg wordt teruggebracht van 2 rijstroken naar 1 rijstrook en de toegelaten snelheid wordt gereduceerd naar 70 kilometer per uur”, zegt woordvoerster Eveline Vandecaetsbeek van AWV. “Dit moet de verkeersveiligheid verhogen.” De werfsignalisatie wordt geplaatst vanaf de Gentstraat op de grens met Wallonië tot aan de op- en afrit naar de E17 van de Kluifrotonde. “Nog dit jaar zullen we werfsignalisatie aanvullen met definitieve wegmarkeringen. In de loop van 2023 zal de resterende wegverharding die niet langer gebruikt wordt, verwijderd worden. Die werken kunnen niet meteen uitgevoerd worden omdat er ook voor het ontharden van gronden een omgevingsvergunning nodig is.