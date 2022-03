Edgar Antoin presenteert tentoonstelling ‘Het Voorspel’

Als leerling van onder meer de academies in Menen en Kortrijk ontwikkelde hij een eigen beeldtaal. Hij leidde het kunstatelier van dakpannenfabriek Koramic/Littoral, was actief in de sociale sector, maar bleef al die tijd ook zelf actief als veelzijdig kunstenaar. Zijn artistiek universum leeft vooral in zijn huis, atelier en café ‘In den Voerman’ op de Keiberg in Moen. De tentoonstelling ‘Het Voorspel’ in het stadsmuseum van Menen weerspiegelt dat universum. De kunstenaar verblijft 10 dagen voor de opening van ‘Het Voorspel’ in Menen en creëert er tijdens die residentie nieuwe elementen in zijn artistieke wereld.