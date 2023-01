Eddy Lust (65) gaat voor tweede termijn als burgemeester: “Zes jaar lijkt lang, maar het vliegt zo voorbij.”

Burgemeester Eddy Lust maakte het nieuws zelf bekend op de nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling van Open VLD. Eddy heeft er zelf lang en goed over nagedacht. Want als Eddy Lust herverkozen wordt als burgemeester is hij tegen het einde van de volgende legislatuur in 2030 al 73 jaar. “Mijn leeftijd speelt hoe dan ook een rol”, zegt Eddy. “Maar ik voel me nog heel goed. Vooraleer ik de beslissing heb genomen heb ik overlegd met mijn familie, naasten en partijleden. Daarnaast voel ik ook veel steun van de mensen die me aanmoedigen om door te gaan. Zelf ben ik ook gewoon bijzonder graag onder de mensen. Dat heeft mee de doorslag gegeven. De afgelopen zes jaar zijn ook voorbij gevlogen en eigenlijk te kort geweest om alles te kunnen doen wat we wilden doen. We hebben heel wat gerealiseerd, maar het werk is nog niet af. Ik zal me dus in 2024 verkiesbaar stellen voor de partij. Zij zullen bepalen wat er met mij zal gebeuren.”

Volledig scherm Burgemeester Eddy Lust © rv

“Te weinig kunnen genieten”

En toch zat Eddy ook met twijfels. “Het is fysiek en mentaal niet altijd even gemakkelijk om de job uit te voeren”, zegt Eddy. “Het kruipt wel in je kleren. Je mag ook niet vergeten dat we de coronacrisis hebben gehad, waardoor ik meer crisismanager dan burgemeester was. Daarna de energiecrisis met de prijsstijgingen waardoor ook wij onze budgetten hebben moeten herbekijken. Daardoor heb ik eigenlijk te weinig kunnen genieten van het burgemeesterschap. De maatschappij is ook verzuurd, iedereen spuit maar meningen en verwijten op sociale media. Ik heb me wel afgevraagd of ik me dit nog allemaal moet aantrekken op mijn leeftijd. Maar uiteindelijk heeft de goesting de bovenhand genomen.

Open VLD

Op welke manier Open VLD in 2024 naar de kiezer in Menen zal trekken is nog niet duidelijk. “De grootste knoop die moest worden doorgehakt was wat ik zou doen. Nu er hier duidelijkheid over is, kunnen we beginnen praten over de rest.” Of dat met de naam Open VLD zal gebeuren is lang niet zeker. “Persoonlijk denk ik dat het beter is om met een andere naam naar de Meense kiezer te trekken. Wij staan als lokale politici wel nog tussen te mensen, de politici in Brussel helemaal niet.” Of de drie partijen van de huidige coalitie samen naar de kiezer zullen trekken is nog niet gesproken. “Dat ligt momenteel echt niet op tafel. Wat wel is dat we zeer goed samenwerken en elkaar de spotlights gunnen.” Een nieuw gegeven tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het wegvallen van de stemplicht en de partij met het meest aantal stemmen zal aan zet zijn.

