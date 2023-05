Drugs en wapens gevonden tijdens grootschalige controleactie tegen grenscriminaliteit

RESTOTIP. Bistro Up t’ Gerecht in Wervik: een aanrader met nog wat schaafwerk

In de schaduw van de monumentale Sint-Medarduskerk staat Sherly Vereecke (44) intussen zowat een maand in bistro/tearoom Up t’ Gerecht. Klaar met proefdraaien en tijd voor een tafeltje, vonden wij dan ook. Een beetje onwennig, dat wel. Want wat mogen we verwachten nu de zaak niet langer ‘Vredig Gerecht’ heet, en we niet langer bediend worden door Nathalie, Céline en Robby?