Dronken vrouw slaat met verkeersbord op auto

De 22-jarige vrouw uit Menen kreeg het in de nacht van 9 op 10 oktober aan de stok met het koppel dat net arriveerde aan café ‘t Paradijs in de Schelpenstraat in Rekkem. De jongevrouw had eerder ook al ruzie gehad met de man van het koppel. In een dronken bui viel ze de man meteen aan. Hij liep onder andere verwondingen op aan zijn wenkbrauw. “Toen zijn vriendin hem aan het verzorgen was, nam de agressieve vrouw een tijdelijk verkeersbord vast”, zegt de advocaat van het slachtoffer. “Ze sloeg ermee op de auto van het koppel. Daarna wilde de vriendin ook tussenkomen, maar ook zij deelde in de klappen. Haar kledij was gescheurd en ze raakte besmeurd onder het bloed.” De politie kwam uiteindelijk ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Beklaagde M. F. vertelde in haar verhoor dat ze zich niet zo veel meer herinnerde omdat ze die avond bijzonder veel had gedronken.” Ze riskeert een werkstraf van 60 uur. Haar advocaat vraagt om de vrouw de gunst van de opschorting te verlenen. De rechter velt een vonnis op 6 februari.