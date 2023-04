Dronken en met bromfiets tegen gevel: celstraf en zes maanden rijverbod

Elec­tro-speciaal­zaak Wy­nant-Broe­kaert bouwt nieuwe vestiging nabij bedrijven­park Kort­rijk-Noord

Wynant-Broekaert, electro-speciaalzaak met twee winkels in Kuurne en Kortrijk, opent in 2024 een nieuwe vestiging nabij het bedrijvenpark Kortrijk-Noord. Het nieuwe pand - gelegen in de Sint-Katriensteenweg 67 - wordt de uitvalsbasis voor Wynant-Broekaert PRO, een ‘experience center’ gericht naar professionals en projecten. De broers Gaillez hebben ambities en willen het aanspreekpunt worden voor audio-video en electro in West-Vlaanderen.