Drie verdachten opgepakt na inbrakenreeks op Ons Dorp in Menen

Heule/Wevelgem Marie (27) en Kenneth (36) organise­ren speeddaten in het pikkedon­ker: “Steeds meer mensen zijn het oppervlak­kig swipen op Tinder beu”

Psychologe-seksuologe Marie Vanackere uit Wevelgem en Kenneth Soete van karaokebar The Pitch in Heule rollen een ‘dating in the dark’-concept uit. “Door elkaar niet te zien en eerst een gesprek aan te gaan, ligt de focus minder op het uiterlijke en meer op betekenisvol connecteren”, vertelt Marie Vanackere. De eerste speeddates in het pikkedonker zijn op dinsdag 31 mei, in The Pitch.

10 april