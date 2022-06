Drie tweelingen in vijf dagen tijd geboren in materniteit Menen: “Enorm uitzonderlijk”

Op de materniteit van het AZ Delta in Menen wisten ze natuurlijk op voorhand dat er enkele tweelingen zaten aan te komen. “Maar dat ze zo snel op elkaar zouden volgen, dat hadden we niet gedacht”, vertelt hoofdvroedvrouw Heidi Loyson. “Dat komt omdat enkele te vroeg zijn geboren.” De trend van de tweelingen in het AZ Delta is opmerkelijk. “Een verklaring kunnen we er niet voor geven, maar het is wel erg bijzonder. Sinds zeven maart hebben we al 9 tweelingen gehad. Nu heel recent tussen 13 en 18 juni dus drie tweelingen op vijf dagen tijd. En het is nog niet gedaan. Er staan nog twee tweelingen gepland in juli en nog een tweeling in augustus. Het wordt dus sowieso een recordjaar wat dat betreft.”