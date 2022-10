Drie Meense scholen krijgen ferme subsidies van Vlaamse Regering

Gullegem/Moorsele/Staden Britten en Litouwers blijven in cel na vondst 210 kilogram cocaïne en heroïne in Airbnb in Staden en vrachtwa­gen in Gullegem

Na de vondst van 10 kilogram cocaïne in een vrachtwagen op de industriezone in Gullegem/Moorsele maandag is bij een huiszoeking in Staden niet alleen 100 kilogram cocaïne maar ook 100 kilogram heroïne gevonden. Meteen goed voor één van de grootste drugsvangsten van de laatste jaren in Zuid-West-Vlaanderen. Twee Britten en twee Litouwers blijven een maand langer in de cel, zo besliste de raadkamer in Kortrijk vrijdag.

30 september