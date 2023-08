Donderdag starten werken definitieve aanpassing N58 na reeks zware ongevallen: “Eén rijstrook in beide richtingen blijft, Er komen ook twee carpoolparkings”

Het Agentschap Wegen en Verkeer bracht in juni vorig jaar al tijdelijke aanpassingen aan langs de N58 in Rekkem. In enkele maanden tijd gebeurden er verschillende erg zware ongevallen met dodelijke slachtoffers ter hoogte van de kluifrotonde. De rijstroken werden teruggebracht tot één rijstrook in beide richtingen met een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur, die aanpassing blijft. “Daardoor komt er ruimte vrij om in beide richtingen een carpoolparking aan te leggen”, zegt woordvoerder Dirk Vanhuysse.