Dolleman slaat vier agenten arbeidsongeschikt

Buren troosten elkaar na brand die veranda’s vernielt... Enkele uren later pakt de politie een van hen op

Bij twee buren uit Kortrijk hebben maandagmorgen hevige vlammen hun veranda’s in de as gelegd. “Ik werd gewekt door vreemde geluiden. Toen ik naar buiten keek, zag ik dikke rook van bij mijn buurman komen”, zegt een van de bewoners, die in december ook al met een brand in zijn slaapkamer te maken kreeg. Luttele uren nadien nam de politie de man mee. “Er loopt een gerechtelijk onderzoek.”