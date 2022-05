DNA en vingerafdrukken brengen trio voor rechter na gewapende overval op tabakswinkel in Menen: “Ik zag mijn leven voorbijflitsen, de schrik zit er nog altijd in”

Elverdinge/Woesten Ex-sche­pen en vader van Ma­rie-Pau­le Wydoodt vond rust in Home Vrijzicht na diagnose Alzheimer: “De zorg op maat is hier fantas­tisch”

Home Vrijzicht in Elverdinge heeft op de Dag van de Zorg hun vernieuwd centrum in de kijker gezet. Vrijzicht kiest bewust voor een open huis voor mensen met dementie. Een van de inwoners is Paul Wydoodt (89), die vijftien jaar schepen was in Vleteren. Zijn dochter Marie-Paule is blij dat haar vader hier een plaatsje heeft gevonden. “Het bijzonderste is dat pa gelukkig is en dat hebben we te danken aan de medewerkers van het wooncentrum.”

18:35