Directeur Luc Beyens van vrije basisschool De Graankorrel op pensioen: “Als directeur moet je bijna een puzzelaar zijn, en nu nog meer door het lerarentekort”

“Hij heeft 1.400 kinderen veilig naar beneden begeleid. Wat is er gebeurd toen het aan hem was?”: ouders van Aaron (24) ontroost­baar na deathride-ongeval

“We zijn woensdagavond zelf nog naar Zwevegem gegaan, naar de plaats van het ongeval. Dat vonden we belangrijk.” Geert en Gerda, de ouders van Aaron (24), kunnen amper vatten dat hun jongste zoon er niet meer is. De jonge monitor overleed woensdagavond na een val van een deathride bij Transfo Zwevegem. “Zijn droomjob is hem fataal geworden.”