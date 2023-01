Digitafels helpen voor problemen met laptop of gsm

De mogelijkheden met een gsm, tablet en computer zijn eindeloos. Maar niet iedereen kan er even vlot mee overweg en de evolutie gaat bijzonder snel. Daarom organiseert de stad zogenaamde digitafels. Tijdens die digitafels kan je terecht met je vragen of problemen die je hebt. Heb je bijvoorbeeld moeite om een e-mail adres aan te maken, of slaag je er niet in om online een afspraak te maken in het stadhuis? dan wordt je tijdens de digitafels geholpen. De stad organiseert daarvoor drie momenten. De eerste digitafels gaan door op dinsdag 17 januari in LDC Applauws in Lauwe, op 24 januari in het Dorpshuis in Rekkem en op 31 januari in LDC Allegro. De digitafels gaan telkens door vanaf 16 uur tot 20 uur.