Dieven gaan er vandoor met vier wielen van auto op oprit aan woning: “We hebben niets gehoord”

Kelly plaatste een oproep op Facebook in een poging de daders te kunnen vinden. “Ik heb me maandagavond om 20 uur op de oprit geparkeerd, toen was alles nog oké. Dus het moet in de nacht van dinsdag op woensdag gebeurd zijn. Wij slapen met ons raam open aan de straatkant, maar we hebben helemaal niets gehoord, dat is wel straf. Ik kreeg ondertussen wel een telefoontje van iemand die vlakbij woont die rond 2 uur ‘s nachts wakker geworden is door veel lawaai. Toen ze keek zag ze vier mannen in een auto springen en wegrijden, maar ze kon helaas geen nummerplaat noteren.” Kelly gaat voorlopig te voet naar het werk in afwachting van vier nieuwe wielen. De politie onderzoekt de diefstal.