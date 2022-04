Dieven breken vier keer binnen in cafetaria CC De Steiger: 25 bakken frisdrank en 200 zakken chips gestolen

De jonge dieven gingen telkens erg driest te werk. “Ze stampten iedere keer de deur langs de achterkant aan het terras in”, vertelt uitbaatster Anne Verhelst. De cafetaria is enkel open bij evenementen of wanneer het volleybalteam een thuismatch speelt. “We merken de diefstal dan pas op wanneer we aankomen en moeten dan vaststellen dat er geen frisdrank meer is.” De deur aan het terras werd ondertussen beveiligd en er werden camera’s gehangen. Afgelopen dinsdag kwamen de dieven nog eens langs. “Op de camerabeelden is te zien hoe ze in de namiddag op klaarlichte dag langskomen. Ze duwen en trekken om de deur open te krijgen. Maar deze keer lukte het hen niet. Dan gingen ze maar naar de voorkant aan ingang drie om daar de deur van de keuken in te stampen.”