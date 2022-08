Dieven aan de haal met collectoren verwarming op werf nieuw kantoorgebouw MLS in Menen

Het bedrijf MLS is gevestigd op de hoek van de Industrie- en Ringlaan in Menen en poot op dit moment een volledig nieuw kantoorgebouw naast de huidige bestaande magazijnen. Het vorige kantoorgebouw is gesloopt. In de plaats komt er een groter met een grotere gevel en extra verdieping. MLS is een gespecialiseerde leverancier van onder meer laboratorium disposables, en bloedafnamemateriaal apparatuur. Als distributeur is het actief in de ziekenhuizen, klinische laboratoria, universiteiten, research- en voedingsindustrie. Tijdens de coronacrisis speelde het een belangrijke rol in de distributie van onder meer coronatesten.