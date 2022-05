Dienstenchequebedrijf H Hart Services Menen verhuist naar historisch pand in de Rijselstraat.

Het nieuwe kantoor komt in de Rijselstraat 57, een beschermd monument dat gerenoveerd werd. Het gebouw dateert van 1649 en heeft nog gediend als paardenstalling en als tabaksfabriek. “Er zijn nog veel kenmerken hiervan terug te vinden in en rond het gebouw”, zegt thuiszorgmanager Karel De Groeve. “Zoals de kelders in tongewelf die dienden als vluchtgang richting Rijselpoort. Met het intrekken van Heilig Hart Service krijgt het pand nu dus een nieuwe bestemming. Het dienstenchequebedrijf maakt onderdeel uit van de Zorggroep H. Hart te Kortrijk.. Dat is een zorgbedrijf met een brede waaier aan zorg -en dienstverlening actief in de regio Zuid -en Midden West-Vlaanderen. Voor H. Hart Services vzw werken momenteel een 560-tal huishoudhulpen verspreid over 4 kantoren. Er zijn dienstenkantoren in Kortrijk, Zwevegem, Wevelgem en Menen. Dienstencheques H. Hart biedt professionele hulp bij huishoudelijke taken zoals poetsen, wassen, strijken, maaltijden bereiden en boodschappen doen. In Menen zijn er op heden een 75-tal huishoudhulpen tewerk gesteld.