Deken Eddy Lagae (67) neemt afscheid van Menen

Deken Eddy Lagae werd in 2008 aangesteld als nieuwe deken in Menen. Nu, 14 jaar later is het tijd om de fakkel door te geven. De deken keert terug naar Sint-Eloois-Winkel, waar hij als kind naar school ging en naar de jeugdbeweging ging. Eddy Lagae werd in 1980 tot priester gewijd. Hij gaf les aan het seminarie van Brugge, tot hij in 2008 de vraag kreeg om in Menen aan de slag te gaan als deken en pastoor. Vanaf 1 oktober neemt pastoor Johan Loones van de pastorale eenheden Ledegem en Rumbeke de taak van deken over.