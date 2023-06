Decospan krijgt label van ‘Sportbedrijf’: “Dit is extra motivatie om in te zetten op welzijn”

NET OPEN. Leerkrach­te Ma­rie-Hel­een (27) opent eigen tattoostu­dio boven barbier: “Al van kleins af aan gefasci­neerd door tekenen”

Ze staat vier dagen per week voor de klas in het Sint-Jozefscollege in Wervik, maar voortaan jaagt Marie-Heleen Pype (27) ook een andere passie na. In Izegem heeft ze net haar eigen tattoostudio Inkbarrel geopend, boven barbierzaak Gentlemen's Corner. Of haar leerlingen ook weten dat hun juf na haar uren in de klas ook tattoos zet? “Ja, maar ze zijn daar niet echt mee bezig. Mijn vriend daarentegen is het perfecte proefkonijn.”