De mobiele speelpleinwerking herken je vanaf nu aan de mobspel-jingle

Mobspel, de mobiele speelpleinwerking, trekt er binnenkort opnieuw op uit met hun bakfiets. “De animatoren brengen sport, spel en ontspanning in de vertrouwde omgeving van de kinderen”, zegt schepen van Jeugd Kasper Vandecasteele (Vooruit). “Mobspel is erg laagdrempelig en wil alle kinderen de kans geven om van hun speelplein in de buurt een circus, kermis, dierentuin, knutselhoek en nog meer te maken. Op die manier zorgen we voor onvergetelijke namiddagen voor de kinderen.” Mobspel is volledig gratis. Vanaf nu zullen kinderen in de buurt de komst van Mobspel ook niet langer kunnen missen. Want Mobspel wordt vanaf nu aangekondigd met een jingle die zal weerklinken vanop de bakfiets. De jingle werd gecomponeerd door lokale muzikant Nicolas Verhaeghe. Tijdens de schoolvakanties is Mobspel elke weekdag van 13 uur tot 15.30 uur en van 16 uur tot 18.30 uur ergens op een pleintje terug te vinden en is toegankelijk voor kinderen van 6 tot 12 jaar.