De jarenlange procedureslag is gestreden: bedrijventerrein Menen-West komt er

150 jaar na de geboorte van Yvonne Serruys in Menen pakt de stad uit met een overzichts­ten­toon­stel­ling: “Eindelijk kunnen we haar hele verhaal vertellen”

Zes maanden lang kan je het leven en het werk van Yvonne Serruys bezoeken in het stadsmuseum en in het cultuurcentrum. Yvonne Serruys werd geboren in Menen en maakte naam als beeldhouwster tot in New York. “Ze was haar tijd ver voorbij en manifesteerde zich als ‘de nieuwe vrouw’”, zegt directeur Chiel Vandenberghe van CC De Steiger.