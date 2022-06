De Academie voor Beeld houdt expo in ruimte boven Delhaize

Rekkem Voor 30.000 euro aan werkmateri­aal gestolen uit drie bestelwa­gens: “Toen we deze morgen arriveer­den, stonden alle zijdeuren open”

Jonathan Vandenbulcke (25) is een illusie rijker. De jonge zaakvoerder van een bedrijf in industriële dakwerken werd beroofd door materiaaldieven. Die braken drie bestelwagens open. “Ik ben al de hele dag aan het rondrijden om nieuw materiaal te kopen, zodat we weer kunnen werken.” Dit is de tweede opdoffer in korte tijd, want in september 2021 verloor hij zijn medezaakvoerder door een ongeval.

7 juni