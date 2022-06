Dartshop in gewezen schoenenwinkel Brantano de grootste in Europa: “Darts is een zeer toegankelijke sport en voor iedereen”

MENEN/KRUISEKEGewezen voetballer Kevin Vanhee en zijn echtgenote Nele Verfaillie uit Kruiseke zetten een nieuwe stap in hun ondernemerschap. Langs de drukke Ieperstraat in Menen openden ze in de gewezen schoenenwinkel van Brantano Dartshop Vanhee. Ze noemen zichzelf de grootste dartshop van Europa maar van waar die zekerheid. “Via onze leveranciers weten we dat”, zegt Kevin.

“We kopen in Nederland, Groot-Brittannië en de Aziatische landen in. We hebben een groot assortiment maar er moet nog veel bijkomen.” In 2017 ging in de dorpskom van Kruiseke Noma’s Supermarkt dicht en kwam het handelspand te huur. Kevin Vanhee en Nele Verfaillie begonnen er twee jaar later met ‘Kruiseke Uw Buurtwinkel’. Naast de voedingswinkel was er in een aparte ruimte ook een dierenwinkel,

“In een deel van het vroeger Noma’s verkochten we onder meer kippen, konijnen en vogels maar tijdens de pandemie zijn we daarmee gestopt”, blikt Kevin terug. “Dat vroeg ook heel veel werk naar onderhoud toe. Het was tijd om iets anders te doen. We begonnen met de verkoop van speelgoed en ook darts. Met het WK darts in december vorig jaar en het succes van Dimitri Van den Bergh, oftewel ‘Dancing Dimi’, was het direct er bonk op. Dag na dag zijn we gegroeid. In Kruiseke hadden we een oppervlakte van 300 vierkante meter. De klanten kwamen uit heel het land, tot zelfs uit Nederland.”

Volledig scherm Dartshop Vanhee vond onderdak in de voormalige winkel van Brantano in Menen. © Maxime Petit

“Hier beschikken we over een winkeloppervlakte van 1.000 vierkante meter. Daarvan gaat 700 vierkante meter naar darts. De rest wordt ingevuld met onder meer caféspelen, snookers, flippers en spelconsoles.” FNG, het moederbedrijf van de Brantano-schoenenwinkel ging twee jaar geleden failliet. De winkel in de Ieperstraat stond sinds de sluiting leeg.

De opening in de gewezen Brantano komt er sneller dan verwacht. “We gingen een half jaar op zoek naar een grotere winkelruimte, tot we hier uitkwamen”, vertelt Kevin. “Brantano bestond vroeger in twee verdiepingen maar nu is alles gelijkvloers. We deden veel zelf. IK ben hier bijna vijf weken bezig geweest. Het ging zeer rap en de opening kwam er vlugger dan voorzien.”

Darts is heel populair. Ook al door de uitzendingen op VTM en de goede prestaties van onze landgenoten. “Darts is een zeer toegankelijke sport”, zegt Kevin. “Voor iedereen. Jong en oud, recreatief of competitief. In veel cafés wordt darts gespeeld. Tornooien en dartclubs schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook verenigingen zijn begonnen met darts. Okra bijvoorbeeld. Is er ergens een tornooi, dan zijn de inschrijvingen na amper twee dagen volzet. We organiseerden zelf een tornooi in GC De Knippelaar en hadden maar liefst 140 deelnemers.”

Volledig scherm Dartshop Vanhee vond onderdak in de voormalige winkel van Brantano in Menen. Er is een heel ruim aanbod © Maxime Petit

Darts een zeer toegankelijke sport maar is ook het betaalbaar? “De prijzen van een setje van drie pijlen varieert enorm”, zegt Kevin. “Van 15 tot jawel 475 euro. Die duurste zijn echt kwaliteit en uitgebalanceerd. We beschikken ook over acht testbanen waar de klanten sets kunnen uitproberen. Door te testen kunnen we helpen met de zoektocht naar het perfecte pijltje. Het verschil zit hem in de vorm en het gewicht.”

Dartshop Vanhee is ook sponsor van de kersvers Belgisch kampioen Stefaan Deprez, deelnemer aan het WK in Lakeside John Desreumaux die opgroeide in Kruiseke en nu in Zwevegem woont, jonge belofte Arne Degryse en een van Belgiës beste vrouwelijke werpers Sonja Boudry. We zetten ook veel in op de jeugd en toernooien. We verhuren een 24-tal standen voor tornooien.”

Buiten hangt het aan de gevel nog vol met …Brantano. “Dat moet allemaal nog weg en in de plaats komen er borden van leveranciers”, zegt Kevin. “In de winkel komen er ook nog poolbiljarts, tapbiljarts bij.”

Volledig scherm Dartshop Vanhee vond onderdak in de voormalige winkel van Brantano in Menen. In de winkel staan er diverse testbanen. © Maxime Petit

Opmerkelijk: dartshop Vanhee verkoopt ook hengelgerief van heel bekende merken. “Veel darters vissen ook”, vertelt Kevin. “Ons assortiment hengelgerief gaat nog uitbreiden. De hengelclubs in de regio zijn heel tevreden.

Kevin en Nele wonen in de landelijke Vossaardestraat in Kruiseke. Vijf jaar geleden begonnen ze daar met Bunny & Chickenfarm als hobbykwekers van zowel sierkonijnen als sierkippen. Een half jaar later startten ze thuis ook met een buurtwinkel ’t Schiethoekske. Tot ze In november 2019 verhuisden.

De nieuwe locatie is zo te horen zelfs geen eindpunt. “Ik droom van een speelhal die men kan huren voor tornooien en iets kan eten en drinken”, klinkt het ambitieus. In Menen is het voor Kevin Vanhee back tot he roots. In de Kortrijkstraat baatte zijn moeder er in de jaren tachtig café De Karre uit. “En zeggen dat ik vroeger zelf nooit darts speelde maar het wel veel volgde op de BBC.”

