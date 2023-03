Dader op heterdaad gevat bij nachtelijke inbraak bij Fit&Go: “Maandelijkse kost.”

Rond 2.15 uur sloeg het loeiharde geluid van het alarm van de fitnesszaak op de Frans-Belgische grens aan. Het zorgde er voor dat heel wat buurtbewoners en passanten meteen op de straat kwamen kijken wat er aan de hand was. Het alarm bleek in werking te zijn getreden omdat een inbreker de deur van Fit&Go had geforceerd. “Hij had al de kassa met inhoud, een tablet en een laptop gestolen”, vertelt Logan. “Maar hij kon tegengehouden en in bedwang gehouden worden door omstaanders. Ikzelf was ook enkele minuten later meteen aanwezig. De dader verzette zich niet en kon door de politie meegenomen worden.” Hij bleek al te zijn geseind nadat hij na wat vrijheid uit de gevangenis niet was teruggekeerd. Mogelijk pleegde hij eerder op de avond ook al een diefstal van geld en een identiteitskaart in een café in het centrum van Menen.