Chocolaterie Vereecke ontvangt het HIB-label

Moorsele Compleet verknipt. Dierenbeul knipt manen en staarten van paarden: “Dit zijn Arabische volbloeden, wie doet nu zoiets?”

Bij drie van de vier paarden op een weide in de Ledegemstraat in Moorsele (Wevelgem) zijn hun manen en hun staarten ineens kort geknipt. De eigenares is er het hart van in want manen en staarten van paarden groeien erg traag. “Het moet iemand zijn die niet veel van paarden kent, ik begrijp niet wie zoiets kan doen.”

11:31