Celstraf met uitstel voor Lagoadealer

De politie merkte op 27 januari een auto op die geen rechte baan kon houden en aan het zwalpen was. Ze besloten om over te gaan tot controle. In de auto bleken vier personen te zitten, waaronder B. P. (34) uit Komen. Hij bleek maar liefst 145 XTC-pillen op zak te hebben. De politie bracht hem meteen over naar de gevangenis. Pas in zijn tweede verhoor ging hij over tot bekentenissen. Hij was samen met enkele vrienden afgezakt naar dancing Lagoa met 200 XTC-pillen op zak. Een deel daarvan had hij kunnen verkopen. “Hij was zwaar verslaafd en was zelfs dakloos”, pleitte zijn advocaat. “Zijn dealer beschikte niet over een coronapas en kon dus de Lagoa niet binnen. Daarom had hij aan hem gevraagd om éénmalig zelf te gaan verkopen, maar die verkoop was licht tegengevallen.” In de gevangenis van Doornik ontpopte Benjamin P. zich wel tot een modelgevangene. “Sindsdien gebruikt hij geen drugs meer, hij werkt, doet er aan sport en staat in nauw contact met de sociale dienst. Ook met zijn mama is het contact opnieuw goed. “Voor mij is de gevangenis nuttig geweest”, zei hij tegen de rechter. Hij moet wel een effectieve boete van 8.000 euro betalen.