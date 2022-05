Celstraf met uitstel voor Afghaan (19) die medewerkster asielcentrum bij de keel grijpt omdat hij geen eten krijgt

Nadat de 19-jarige bewoner van het asielcentrum eerder al twaalf keer het aan de stok kreeg met medebewoners, politie en medewerkers van het asielcentrum, was op 28 augustus de 25-jarige medewerkster de gebeten hond. Hij kwam te laat opdagen voor het middagmaal en alles was al afgeruimd. Ze bood hem geld aan om een broodje te kopen en zei dat hij vanavond opnieuw kon komen eten. Maar dat zinde de toen 18-jarige jongeman niet en werd bijzonder agressief. Hij greep de vrouw stevig vast bij de keel. “Dat duurde secondenlang en het was een medebewoonster die gelukkig is tussengekomen”, pleitte haar advocaat. De vrouw is na de feiten in shock naar huis gegaan, is nooit meer teruggekeerd en zocht ander werk. De vrouw, die aan een posttraumatisch stress syndroom lijdt sinds de feiten, is nog altijd erg zwaar onder de indruk.