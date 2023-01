CC De Steiger brengt concerten naar kerken van Lauwe en Rekkem

“Eerder brachten we al voorstellingen of tentoonstellingen in leegstaande huizen of panden, of verwilderde tuinen, stadsparken, huiskamers of cafés in Groot-Menen”, zegt directeur Chiel Vandenberghe van CC De Steiger. “Deze maand trekken we twee keer naar een ker met een muzikale voorstelling. De typische akoestiek van kerken, maar ook de algemene sfeer ervan dragen vaak bij tot een unieke ervaring van een concert.”

Wannes Capelle en Luc Dufourmont

Vrijdag 13 januari is er in de Sint-Bavokerk in Lauwe ‘Mozart in het West-Vlaams, gebracht door Wannes Capelle en Nicolas Callot. Dat concert is al een tijdje uitverkocht. Op vrijdag 20 januari is er dan weer ‘Riptunes’ in de eeuwenoude Sint-Niklaaskerk in Rekkem. Riptunes is een samenwerking van Rekkemnaar Luc Dufourmont en Wouter Spaens. het idee ontstond nadat een fan aan Luc Dufourmont vroeg om een nummer te maken voor zijn doof geboren dochtertje. De papa wilde graag een gezongen nummer als geboortekaartje. Luc ging te rade bij zijn goede vriend Wouter Spaens. Ondertussen leverde dat meer dan één nummers op die overlopen van authenticiteit en emoties. Hiervoor zijn wel nog tickets beschikbaar. Eén ticket kost 15 euro. Het concert begint om 20.15 uur.