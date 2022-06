Carnaval Solar, Kunstmarkt en Reckebilck dit weekend

WIELRENNEN JUNIOREN Me­nen-Kem­mel-Me­nen start voor het eerst in Reningelst, tweemaal Kemmelberg en vijf plaatselij­ke ronden

De klassieker Menen Kemmel Menen voor junioren op zondag 10 juli start voor de eerste keer in Reningelst. Met twee keer de Kemmelberg en éénmaal de Monteberg. In Menen zijn er vijf plaatselijke ronden. De organisatoren van KWSC Menen gooien het voor de komende editie van deze interclub op de UCI-kalender over een totaal andere boeg.

