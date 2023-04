Camperdieven vergallen Gino’s 58ste verjaardag: “Komend weekendje Cadzand en onze vakantie in Portugal kunnen we nu wel vergeten”

GC De Knippelaar krijgt een bronzen kunstwerk van Jan Desmarets: “De Kattenknip­pe­ling hiermee vereeuwi­gen”

Aan GC De Knippelaar in Kruiseke komt er een bronzen kunstwerk van Jan Desmarets. De kunstenaar met heel wat referenties in binnen- en buitenland groeide op in de Kasteelstraat in Wervik. Zijn vader Raymond zaliger was onderwijzer in de lagere school van het toenmalig Sint-Jozefscollege. Het kunstwerk De Kattenknippeling wordt op Paasmaandag onthuld.