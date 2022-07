Burgemeester doet oproep nadat man zwaar verbrand raakt tijden barbecue: “Houd het veilig en proper”

De man wilde op 10 juli samen met zijn gezin gezellig barbecueën. Op een bepaald moment wilde hij er wat vaart achter steken. Hij nam een fles bio-ethanol — een vluchtige en uiterst brandbare vloeistof — en spoot de inhoud op het vuur. Het gevolg was een stevige plof en een steekvlam. De vijftiger raakte zwaar verbrand en werd afgevoerd naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Begin juli was er ook al een kleiner incident na een barbecue. Toen vatten barbecue resten aan een lokaal van de jeugdbeweging een dag na de barbecue vuur. De vlammen waren in een mum van tijd gedoofd en er was amper schade.

Sigarettenpeuken

Een andere bekommernis van het stadsbestuur zijn de vele sigarettenpeuken die dezer dagen op de openbare weg terecht komen. “Sigarettenpeuken vormen iets meer dan de helft van al het zwerfvuil op de straat”, zucht de burgemeester. “En je vindt ze echt overal, op straat, in de natuur, op evenementen, in en rond het station en noem maar op. Ik wil daarom graag een oproep doen aan alle Menenaars om geen sigarettenpeuken zomaar in het rond te gooien. Er zijn ondertussen openbare vuilnisbakken die peuken apart verzamelen. doof je sigaret, hou ze bij en gooi ze thuis of ergens anders in de vuilnisbak. Een mentaliteitswijziging dringt zich op, want vooral in de zomermaanden zijn ze langs de publieke ruimte een doorn in het oog.”