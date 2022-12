Buitenlander zonder rijbewijs blaast positief bij start BOB-wintercampagne: auto getakeld omdat hij boete niet kan betalen

De actie kaderde in het ‘weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer’, de jaarlijkse provinciale controleactie die traditioneel de start betekent van de BOB-campagne. Ze vindt plaats tijdens het eerste weekend van december en verwijst met die datum naar de zware kettingbotsing in de mist, nu 9 jaar geleden op de A19 in Zonnebeke. Daarbij vielen 2 doden en raakten tientallen mensen gewond. De BOB-campagne loopt tot en met 30 januari.

Vluchtpoging mislukt

In de zone Grensleie werd op vrijdagavond al gecontroleerd op de Provinciebaan in Ledegem. Zaterdag gebeurde dat in het Hoornwerk en op de N32 in Menen, de Moeskroenstraat in Rekkem en tenslotte ook in de Kortrijkstraat en de Menenstraat in Wevelgem. Drie bestuurders legden een positieve speekseltest af. Normaal resulteert dat onmiddellijk in een intrekking van het rijbewijs voor een periode van 15 dagen. Maar omdat twee van hen geen rijbewijs bij zich hadden, werd hun auto ingehouden voor 12 uur. In het Hoornwerk probeerde een bestuurder de controle te ontvluchten door in de verboden rijrichting een éénrichtingsstraat in te rijden.