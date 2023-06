Breughelkermis komt door regen traag op gang, daarna meteen volkstoeloop in centrum Rekkem

‘Meester Olivier’ verliet na 24 jaar de klas en fleurt nu speelplaat­sen op: “Ik weet als geen ander wat scholen nodig hebben”

“Op een bepaalde dag zal ik moeten kiezen of ik naar de klas terugkeer of niet. Maar momenteel mis ik de school niet.” Na 24 jaar zei leerkracht Olivier Galle (46) het onderwijs vaarwel en begon in Wervik zijn eigen onderneming. Het aanbod? Tal van spullen voor – jawel – een leukere speelplaats, van kleurrijke zitbanken tot fietsjes. En de zaken gaan uitstekend, tot in Frankrijk toe. “Ik breng geregeld iets nieuws op de markt. Daarvoor doe ik inspiratie op in de scholen zelf.”